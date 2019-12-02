Вихідні дні на Новий рік: коли і скільки будуть відпочивати в Одесі

На Новий рік 2020 жителі Одеси і Одеської області зможуть відпочивати чотири дні поспіль та ще чотири – у січні.

Кабінет міністрів порекомендував перенести два робочих дні – з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно, говориться на сайті уряду України.

Таким чином постанова Кабінету міністрів пропонує чотири вихідних дні на Новий рік 2020 – з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

Перенесення вихідних на Новий рік fakty.com.ua

Крім того, перед Новим роком очікується додатковий вихідний – 25 грудня, коли святкується римо-католицьке Різдво.

Також чотири вихідних планують зробити і в січні 2020 року. Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Тоді вихідні триватимуть з 4 по 7 січня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Одеси має намір назавжди закрити центр міста для автомобілів у вихідні та свята.

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