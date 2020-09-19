В больнице Одессы очереди из скорых, медики хамят и лечат не по протоколу – журналистка

В сети пожаловались на нехватку мест и врачей в Одесской городской больнице №5, а также лечение больных с подозрением на коронавирус не по протоколу.

О случае со своей родственницей, которая попала в эту больницу, на странице в Facebook написала журналистка Вера Черныш. Она рассказала, что женщина находилась в общей палате, и лишь после позитивного теста на COVID-19 ее могут перевести в инфекционное отделение.

В среднем, по словам Черныш, ожидание результатов занимает неделю. При этом первые сутки родственница с высокой температурой просидела в коридоре, потому что не было мест.

"Температура 39 уже две недели, вода в легких, дикая головная боль, с кровати встать не может", – описала она симптомы женщины.

Черныш рассказала, что врачи лечили пациентку лишь жаропонижающим.

"Один врач на 90 человек, его больная видела раз или два за все время. Ночью медсестры не приходят, ты сам по себе. Днем приходят изредка, хамят. Одна пациентка упала, разбила голову. Помощь ей оказывали соседи по несчастью", – написала она.

Пользовательница добавила, что в больницу стоит очередь из скорых, по 20 машин за день. "Места в больнице на исходе, да и толку от таких мест?" – возмутилась она.

"Если заболел, либо сам выздоровеешь, либо умрешь. Естественный отбор – как-то так можно характеризовать то, что творится в этой и, я уверена, практически во всех остальных украинских больницах", – отметила Черныш.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что ультрафиолетовые волны длиной в 222 нанометра способны уничтожить COVID-19.