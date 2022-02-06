В Одессу пришло потепление – на набережной уже аншлаг: в сети показали фото и видео

В воскресенье, 6 февраля, в Одессу пришло потепление. На небе вышло солнце, а воздух прогрелся до приятных +8 градусов по Цельсию, что заставило жителей и гостей города массово выйти на прогулки к морю.

На набережных Одессы собралось много людей, желающих насладиться теплом посреди зимы. Отдыхающие заполнили пляжи и пирсы, сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Возле моря сегодня аншлаг. Только чуток потеплело, а людей уже тьма", – сказано в сообщении.

Судя по данным веб-камер города, много людей было на пляже Ланжерон и 10-й станции Большого Фонтана, а также на улице Дерибасовской и возле Морского вокзала.

Отметим, что теплая погода в Одессе сохранится, но в ближайшие дни будет облачно, кроме того, ожидаются дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно в Одессе еще было холодно и снежно. Затяжной снегопад привел к коллапсу на дорогах города.