В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями: вони вже на обсервації

В Одесу з Туреччини прибули 35 громадян України. Пором сполученням "Карасу–Чорноморськ" прибув в морський торговельний порт Чорноморська вранці 6 квітня.

Повернутися додому українцям допомогли дипломати Генконсульства України в Стамбулі, повідомляється на Facebook-сторінці Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Першими на паром піднялися медики. Вони провели моніторинг стану здоров'я пасажирів і екіпажу, не виявивши "підозрілих" симптомів. Потім прикордонники почали оформляти прибулих. Згідно з рішенням Кабміну, всі вони зобов'язані пройти 2-тижневу обсервацію, про що підписані відповідні угоди.

Далі пасажирів порома в супроводі поліції доставили до бази обсервації, де за станом їх здоров'я стежитимуть лікарі. Де саме вони пройдуть обсервацію, не уточнюється.

Нагадаємо, однією з баз обсервації в Одесі є санаторій "Куяльник".

Як відомо, з 6-го квітня в Україні посилений карантин у зв'язку з пандемією COVID-19.

В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями Південне регіональне управління ДПСУ

В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями Південне регіональне управління ДПСУ

В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями Південне регіональне управління ДПСУ

В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями Південне регіональне управління ДПСУ

В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями Південне регіональне управління ДПСУ

В Одесу з Туреччини прибув паром з українцями Південне регіональне управління ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі бійці Національної гвардії взяли під охорону територію санаторію "Куяльник", де перебувають на обсервації громадяни, які повернулися з-за кордону.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram