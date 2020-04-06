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6 апреля • обновлено в 13:35
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В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

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В Одессе бойцы Национальной гвардии взяли под охрану территорию санатория "Куяльник", где пребывают на обсервации граждане, вернувшиеся из-за границы.

Гвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка и соблюдение карантинных мер, пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты: респираторами, медицинскими рукавицами и антисептиками. Кроме того, они регулярно проходят медосмотр.

5 апреля в санаторий им. Пирогова (Куяльник) переселили граждан, вернувшихся на днях из Молдовы.

В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

Dumskaya

В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

Dumskaya

В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

В Одессе Нацгвардия охраняет санаторий, где проходит обсервация граждан

Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, одесские правоохранители и коммунальщики с 4 апреля перекрыли жителям доступ к побережью и пляжам из-за карантина.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
карантин новости Одессы
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