В Одессе умер известный волонтер и ветеран АТО

В ночь на 21 февраля в Одесском военном госпитале умер известный волонтер и ветеран АТО Владимир Малофеев, известный также как Дядя Вова. Его называли символом одесского Майдана.

О смерти на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. У Малофеева диагностировали онкологию, а госпитализировали его 17 февраля.

"Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек-принцип, человек-душа компании. Не знаю, почему так произошло, не знаю, могло ли быть иначе, но точно знаю, что последние дни своей жизни Дядя Вова прожил в кругу друзей. Он как ребенок удивлялся, что ему постоянно звонят, предлагают помощь, приходят, он сказал, что чувствует себя как рок-звезда", – отметил Танцюра.

Волонтер добавил, что Малофеев был активным участником Революции Достоинства и символом Майдана в Одессе. Также он участвовал в боях под Дебальцево, где получил серьезное ранение.

"До последних дней он занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи, был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу", – рассказал Танцюра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 19 февраля умер комбат 1-го танкового батальона 17 ОТБр Юрий Лакша, который руководил отдельной танковой бригадой в 2014-15 годах.