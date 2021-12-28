В Одессе сильный гололед парализовал движение транспорта, таксисты взвинтили цены. Видео

Одессу 28 декабря сковал гололед, который парализовал движение транспорта. Автомобили стоят в пробках, а трамваи остановились, так как рельсы обледенели.

Ситуацию на дорогах города показали местные Telegram-каналы, опубликовав фото и видео. Как отмечает "Одесса info", дороги скользкие, средняя скорость – около 40км/час, из-за чего количество пробок растет. Кроме того, продолжает идти снег, а с деревьев падают сосульки.

Видео дня

Из-за остановки трамваев люди начали добираться в центр города пешком, пишет "Курс Одесса". При этом таксисты взвинтили цены и берут от 400 грн за маршрут с поселка Котовского до центра.

Напомним, эксперты в автомобильной отрасли рассказали об основных правилах езды в снегопад и гололедицу, а также перечислили вещи первой необходимости, которые должны быть в транспортном средстве во время непогоды. В первую очередь водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, следить за технической исправностью автомобиля, а также положить в авто запас теплых вещей и еды.

Специалисты напомнили, что слишком большая скорость при движении по снегу и льду увеличивает риск потери управления. Занос транспортного средства зачастую предполагает, что машина ехала слишком быстро для данных условий.

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