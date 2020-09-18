В Одессе разгадали загадку НЛО в небе. Видео

Карина Бондаренко Одесса в деталях 10:37, 18.09.2020 Обновлено: 10:54, 18.09.2020

В Одессе разгадали загадку странного неопознанного летающего объекта, которого часто наблюдают в небе.

Местные жители пришли к выводу, что это воздушная мишень, используемая военными в учениях, передает Telegram-канал "Одесса INFO".

"Общими усилиями наших читателей пришли к выводу, что это воздушные мишени, используются военными в учениях. Они спускаются на парашютах, пока по ним стреляют", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вечером 14 сентября в небе над Одессой местные жители заметили странный неопознанный летающий объект. Сообщения об этом с соответствующими видео появились в местных группах в социальной сети.

В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что НЛО в небе – это китайские фонарики или квадрокоптеры. Другие отметили, что это могли быть какие-то учения в небе.

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