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6 квітня • оновлено в 13:37
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В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

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В Одесі бійці Національної гвардії взяли під охорону територію санаторію "Куяльник", де перебувають на обсервації громадяни, які повернулися з-за кордону.

Гвардійці забезпечують охорону громадського порядку і дотримання карантинних заходів, пише Dumskaya (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Всі військовослужбовці забезпечені засобами індивідуального захисту: респіраторами, медичними рукавицями і антисептиками. Крім того, вони регулярно проходять медогляд.

5 квітня в санаторій ім. Пирогова (Куяльник) переселили громадян, які повернулися на днях з Молдови.

В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

Dumskaya

В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

Dumskaya

В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

В Одесі Нацгвардія охороняє санаторій, де проходить обсервация громадян

Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеські правоохоронці і комунальники з 4 квітня перекрили жителям доступ до узбережжя і пляжів через карантин.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси
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