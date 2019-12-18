В Одесі напередодні Дня Святого Миколая встановили рекорд України. Фото

В Одесі напередодні Дня Святого Миколая 40 волонтерів за 5 годин побудували гігантську піраміду з 110 тисяч подарунків.

Всі вони призначені для дітей з соціально-незахищених сімей та інтернатів. Про це повідомляє Odessa. online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Старання одеських благодійників відзначили представники Національного реєстру рекордів України. Піраміда перемогла відразу в трьох номінаціях: "Найвища піраміда з настільних ігор", "Піраміда з найбільшої кількості настільних ігор" і "Найбільша кількість настільних ігор, переданих благодійному фонду".

Довжина вежі з подарунків становить 8,7 метра, ширина – 7,7 метра, висота – 6,7 метр.

"Рекорду з такими параметрами і масштабом не було не тільки в Україні, але і в світі. Всі три номінації будуть подаватися до реєстру книги Гіннеса", – сказала керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Подарунки передадуть не тільки в одеські інтернати, а й в інші міста.

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

В Одесі спорудили гігантську піраміду з подарунків odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Одеси визначили час, дату і місце відкриття головної міської ялинки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!