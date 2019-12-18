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18 декабря • обновлено в 14:31
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Когда в Одессе откроют главную новогоднюю елку: названы дата и время

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Власти Одессы определили время, дату и место открытия главной городской елки.

Мероприятие состоится 19 декабря 2019 года в 16:00 на Думской площади и будет приурочено ко Дню Святого Николая, сообщает OBOZREVATEL.

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Главная новогодняя елка Одессы

Главная новогодняя елка Одессы

omr.gov.ua

В программе мероприятия анонсированы выступления детских творческих коллективов, развлекательная шоу-программа и угощение сладостями.

Также в этот день откроются главные елки и пройдут концертно-развлекательные программы для детей во всех районах Одессы:

в Приморском районе – в 16:00 возле районной администрации, в 17:00 - на ул. Дерибасовской;

в Малиновском районе – в 14:00 в парке им. М. Горького;

в Суворовском районе – в 16:00 у здания районной администрации;

в Киевском районе – в 16:00 у здания районной администрации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, центр Одессы навсегда закроют для автомобилей по выходным и праздникам.

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Место
Украина Одесса
Теги
Новый Год-2020 новости Одессы
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