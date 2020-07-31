В Одессе на берегу рядом с танкером Delfi нашли мертвого дельфиненка. Видео 18+

В Одессе на берегу рядом с танкером Delfi нашли мертвого дельфиненка. Коллаж

В Одессе на пляже "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi нашли мертвого дельфиненка.

Соответствующее видео 31 июля опубликовал местный житель Виталий Гилевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчина выразил обеспокоенность экологической ситуацией после выброса нефтепродуктов в море.

"Честно, я когда увидел это в интернете, думал это какая-то шутка. Но это действительно маленький мертвый дельфин. Вот Delfi, вот пляж "Дельфин", вот дельфин, который появился сегодня. И давайте еще раз нам расскажите, что здесь все хорошо с экологией", – сказал он на видео.

Скриншот Виталий Гилевич в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: