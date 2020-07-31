В Одессе на берегу рядом с танкером Delfi нашли мертвого дельфиненка. Видео 18+
В Одессе на берегу рядом с танкером Delfi нашли мертвого дельфиненка. Коллаж
В Одессе на пляже "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi нашли мертвого дельфиненка.
Соответствующее видео 31 июля опубликовал местный житель Виталий Гилевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Мужчина выразил обеспокоенность экологической ситуацией после выброса нефтепродуктов в море.
"Честно, я когда увидел это в интернете, думал это какая-то шутка. Но это действительно маленький мертвый дельфин. Вот Delfi, вот пляж "Дельфин", вот дельфин, который появился сегодня. И давайте еще раз нам расскажите, что здесь все хорошо с экологией", – сказал он на видео.
Скриншот Виталий Гилевич в Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля в Одессе провели операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi). Она оказалась безуспешной.
В ночь на 22 июля в море у пляжа "Дельфин" вытекли нефтепродукты из затонувшего судна.
24 июля произошел новый разлив топлива.
25 июля при попытке поднять Delfi оборвался один из металлических буксировочных тросов.
Крушение танкера у побережья Одессы было признано чрезвычайной ситуацией.