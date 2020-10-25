В Одессе, где бушует COVID-19, образовались огромные очереди на выборах. Фото

Марина Погорилко Одесса в деталях 15:38, 25.10.2020

На избирательных участках Одессы, где бушует коронавирус и запрещены массовые скопления людей, 25 октября образовались огромные очереди.

Как сообщила "Думская", одесситы активно пошли голосовать еще с утра, но процесс затягивается из-за карантинных ограничений. Причем, по данным Комитета избирателей Украины, некоторые участки открылись с опозданием на 10-15 минут.

Через карантинные мероприятия процесс голосования в Одессе затягивается
Думская

В частности, отмечается, что возле участка в школе №121 очередь состоит преимущественно из студентов юридической академии, чье общежитие находится неподалеку. Они сообщили, что преподаватели сказали им прийти голосовать в конкретное время.

Отмечается, что пожилые люди голосуют без очереди, их проводит член комиссии, который находится у входа.

Возле участка в школе №121 очередь состоит преимущественно из студентов
Думская
В Одессе зафиксировали очереди у избирательных участков
Думская

Кроме того, по сообщениям СМИ, волонтеры по опросу от Зеленского есть далеко не на каждом участке в Одессе – в лучшем случае на одном из четырех или пяти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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