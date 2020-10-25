В Одесі, де бушує COVID-19, утворилися величезні черги на виборах. Фото

Марина Погорілко Одеса в деталях 15:38, 25.10.2020

На виборчих дільницях Одеси, де вирує коронавірус та заборонено масові скупчення людей, 25 жовтня утворилися величезні черги.

Як повідомила "Думская", одесити активно пішли голосувати ще з ранку, але процес затягується через карантинні обмеження. Причому, за даними Комітету виборців України, деякі дільниці відкрилися із запізненням на 10-15 хвилин.

Через карантинні заходи процес голосування в Одесі затягується
Думская

Зокрема, зазначається, що біля дільниці в школі №121 черга складається переважно зі студентів юридичної академії, чий гуртожиток розташований неподалік. Вони повідомили, що викладачі сказали їм прийти голосувати в конкретний час.

Зазначається, що літні люди голосують без черги, їх проводить член комісії, який перебуває біля входу.

Біля дільниці в школі №121 черга складається переважно зі студентів
Думская
В Одесі зафіксували черги біля виборчих дільниць
Думская

Крім того, за повідомленям ЗМІ, волонтери з опитуванням від Зеленського є далеко не на кожній дільниці в Одесі – в кращому разі біля однієї з чотирьох або п'яти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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