Главная Новости
19 февраля • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе 17-летняя девушка обвинила полицейского в изнасиловании

898
Читать материал на украинском

Семнадцатилетняя одесситка обвинила в изнасиловании сотрудника Таировского отделения полиции Одессы.

Родители девушки заявили о её исчезновении несколько дней назад. Об этом пишет издание "Odessa online" со ссылкой на источники в полиции.

17-летняя девушка обвинила полицейского в изнасиловании

17-летняя девушка обвинила полицейского в изнасиловании

Преступности.Нет

Один из полицейских встретил её на улице и узнал по фотографии в ориентировке. Сначала они вместе гуляли, а потом он привел девушку к себе домой.

Новости
Изнасилование школьницы под Одессой: стало известно, что грозит подозреваемому

По словам потерпевшей, перед тем, как вернуть родителям, оперативник совершил в отношении неё развратные действия.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции, в данный момент ведется служебная проверка. На время ее проведения работник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По результатам будет принято решение о дальнейшем пребывании работника в рядах полиции. Также о происшествии проинформированы представители Государственного бюро расследований.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине копы-оборотни устроили разбойное нападение на дом фермеров.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Одесса
Теги
ЧП в Одессе изнасилование избили полицейские новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги