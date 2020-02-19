В Одессе 17-летняя девушка обвинила полицейского в изнасиловании

Семнадцатилетняя одесситка обвинила в изнасиловании сотрудника Таировского отделения полиции Одессы.

Родители девушки заявили о её исчезновении несколько дней назад. Об этом пишет издание "Odessa online" со ссылкой на источники в полиции.

17-летняя девушка обвинила полицейского в изнасиловании Преступности.Нет

Один из полицейских встретил её на улице и узнал по фотографии в ориентировке. Сначала они вместе гуляли, а потом он привел девушку к себе домой.

По словам потерпевшей, перед тем, как вернуть родителям, оперативник совершил в отношении неё развратные действия.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции, в данный момент ведется служебная проверка. На время ее проведения работник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По результатам будет принято решение о дальнейшем пребывании работника в рядах полиции. Также о происшествии проинформированы представители Государственного бюро расследований.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине копы-оборотни устроили разбойное нападение на дом фермеров.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся