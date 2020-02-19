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19 лютого • оновлено в 14:02
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В Одесі 17-річна дівчина звинуватила поліцейського в згвалтуванні

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Сімнадцятирічна одеситка звинуватила в згвалтуванні співробітника Таїровського відділення поліції Одеси.

Батьки дівчини заявили про її зникнення кілька днів тому. Про це пише видання "Odessa online" з посиланням на джерела в поліції.

17-річна дівчина звинуватила поліцейського в згвалтуванні

17-річна дівчина звинуватила поліцейського в згвалтуванні

Преступности.НЕТ

Один з поліцейських зустрів її на вулиці і дізнався по фотографії в орієнтуванні. Спочатку вони разом гуляли, а потім він привів дівчину до себе додому.

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За словами потерпілої, перед тим, як повернути батькам, оперативник вчинив стосовно неї розпусні дії.

Як розповіли OBOZREVATEL в поліції, в даний момент ведеться службова перевірка. На час її проведення працівник відсторонений від виконання службових обов’язків.

За її результатами буде прийняте рішення про подальше перебування працівника в лавах поліції. Також про подію проінформовані представники Державного бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині копи-перевертні влаштували розбійний напад на будинок фермерів.

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Місце
Україна Одеса
Теги
НП в Одесі зґвалтування побили поліцейські новини Одеси
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