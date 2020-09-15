В небе над Одессой заметили НЛО. Видео
Вечером 14 сентября в небе над Одессой местные жители заметили странный неопознанный летающий объект.
Сообщения об этом с соответствующими видео появились в местных группах в социальной сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Уже третий год подряд, в сентябре наблюдаем вот такие огни в стороне Авангарда, вид со Слободки (Нефтяников). Может у кого то есть какая-либо информация что это может быть?", – заинтересовались одесситы.
В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что НЛО в небе – это китайские фонарики или квадрокоптеры. Другие отметили, что это могли быть какие-то учения в небе.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, находящийся на Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер, наблюдая за северным сиянием, снял пять неопознанных летающих объектов.