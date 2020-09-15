В небе над Одессой заметили НЛО. Видео

Карина Бондаренко Одесса в деталях 10:44, 15.09.2020 Обновлено: 11:01, 15.09.2020

Вечером 14 сентября в небе над Одессой местные жители заметили странный неопознанный летающий объект.

Сообщения об этом с соответствующими видео появились в местных группах в социальной сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Уже третий год подряд, в сентябре наблюдаем вот такие огни в стороне Авангарда, вид со Слободки (Нефтяников). Может у кого то есть какая-либо информация что это может быть?", – заинтересовались одесситы.

В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что НЛО в небе – это китайские фонарики или квадрокоптеры. Другие отметили, что это могли быть какие-то учения в небе.

Местные предположили, что это китайские фонарики.
Скриншот
Люди пишут, что это учения.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, находящийся на Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер, наблюдая за северным сиянием, снял пять неопознанных летающих объектов.

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Одесса Одесса в деталях

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