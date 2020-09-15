У небі над Одесою помітили НЛО. Відео

Увечері 14 вересня в небі над Одесою місцеві жителі помітили дивний непізнаний літальний об'єкт.

Повідомлення про це з відповідними відео з'явилися в місцевих групах у соціальній мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Уже третій рік поспіль у вересні спостерігаємо ось такі вогні в стороні Авангарду, вид зі Слобідки (Нафтовиків). Може, у когось є будь-яка інформація, що це може бути?" – зацікавилися одесити.

У коментарях під відео деякі користувачі припустили, що НЛО в небі – це китайські ліхтарики або квадрокоптери. Інші відзначили, що це могли бути якісь навчання в небі.

Місцеві припустили, що це китайські ліхтарики. Скриншот

Люди пишуть, що це навчання. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський космонавт Іван Вагнер, який перебуває на Міжнародній космічній станції, спостерігаючи за північним сяйвом, зняв п'ять непізнаних літальних об'єктів.