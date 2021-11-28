Украинский самолет не смог приземлиться в Одессе: что произошло

Самолет лоукоста Bees Airlines совершил несколько кругов над городами Украины без посадки из-за невозможности приземлиться в аэропорту Одессы. Причиной стала ограниченная видимость из-за тумана.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 28 ноября. Об этом сообщает одесское издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Boeing 737-8HX вылетел из столицы с двадцатиминутной задержкой – в 05:44. В Одессу он прибыл уже в 06:56, но на посадку не пошел.

По карте портала flightradar24.com видно, что самолет авиакомпании Bees Airlines сделал несколько кругов над городом, а потом полетел обратно в Киев.

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В столичном "Борисполе" Boeing 737-8HX приземлился в 08:25 воскресенья.

По данным издания, уже в 08:36 аэропорт Одессы успешно принял следующий самолет – Airbus 321 "Турецких авиалиний", прибывший из Стамбула.

Ранее пассажиры рассказали об интересных случаях, которые случались в самолетах и насмешили их. Люди делились фото и видео курьезов в полете.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спецслужба не пустила в воздушное пространство страны самолет народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, попавшего под санкции. Бизнес-джет совершал полет из Европы в РФ.