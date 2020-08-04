Появилось видео 20-километровых пробок на въезде к курортам Одессы

Одесса в условиях пандемии стала одним из главных морских курортов для украинцев. При этом, чтобы попасть в город, люди вынуждены стоять в долгих пробках на трассе с Киев – Одесса.

Причиной стало не только увеличение грузопотока из-за закрытия границ многими странами, но и ремонт на моста над Хаджибеевским лиманом, где функционируют только две полосы. Об этом говорится в сюжете "Фактов" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что наихудшая ситуация с проездом к Одессы возникает с пятницы на субботу. Авто выстраиваются в 20-километровые очереди, поэтому иногда, чтобы проехать мосту, люди стоят по 40-50 минут.

Пробки на трассе Киев – Одесса (ICTV)

К тому же, вместе с легковыми автомобилями едут и длинные караваны из грузовиков, которые направляются к весовому-взвешивающего комплекса, что неподалеку. Туристы жалуются на невыносимые пробки, но водителям фур еще сложнее. При температуре выше +28 градусов въезд для них в город закрыт, поэтому они выстраиваются в многокилометровые очереди вдоль трассы и ждут ночи. Чтобы разгрузить поток транспорта, на обоих концах моста работают патрульные.

Люди стоят в пробках на въезде в Одессу по 40-50 минут (ICTV)

Как известно, мост через Хаджибейский лиман – долгострой, который ремонтируют последние 12 лет. В этом году продолжается активная фаза: сейчас там прокладывают три полосы в направлении Одессы, проводят работы по подготовке к гидроизоляции, с левого проезда настраивают устройства буронабивных сваев и регидии. Кроме этого, под мостом установят автоматизированный грузовой комплекс, который без человеческого вмешательства будет контролировать грузопотоки.

Одной из причин пробок стал ремонт моста над Хаджибеевским лиманом (ICTV)

Дорожники обещают полностью завершить ремонт за год. Рабочие также подчеркивают, что пробки на этом участке трассы начали образовываться только в этом году – из-за закрытия границ большинства стран, когда украинцы со всей страны едут на отдых к Черному морю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе люди отдыхают на пляжах, не соблюдая правил социального дистанцирования и не используя защитных средств.