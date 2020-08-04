З'явилося відео 20-кілометрових заторів на в'їзді до курортів Одеси

Одеса в умовах пандемії стала одним із головних морських курортів для українців. Водночас, щоб потрапити до міста, люди змушені стояти в тривалих заторах на трасі з Київ – Одеса.

Причиною стало не тільки збільшення вантажопотоку через закриття кордонів багатьма країнами, а й ремонт на мосту над Хаджибейським лиманом, де функціонують тільки дві смуги. Про це йдеться у сюжеті "Фактів" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що найгірша ситуація із проїздом до Одеси виникає з п’ятниці на суботу. Авто шикуються в 20-кілометрові черги, тож часом, щоб проїхати мостом, люди стоять по 40-50 хвилин.

Затори на трасі Київ – Одеса (ICTV)

До того ж, разом із легковими автомобілями їдуть і довжелезні каравани з вантажівок, які прямують до вагового-зважувального комплексу, що неподалік. Туристи жаліються на нестерпні затори, але водіям фур ще складніше. За температури понад +28 градусів в’їзд для них до міста закритий, тож вони шикуються в багатокілометрові черги вздовж траси й чекають ночі. Щоб розвантажити потік транспорту, на обох кінцях мосту працюють патрульні.

Люди стоять у заторах на в’їзді до Одеси по 40-50 хвилин (ICTV)

Як відомо, міст через Хаджибейський лиман – довгобуд, який ремонтують останні 12 років. Цього року триває активна фаза: нині там прокладають три смуги в напрямку Одеси, проводять роботи з підготовки до гідроізоляції, з лівого проїзду налаштовують пристрої буронабивних сваїв та регідії. Крім цього, під мостом встановлять автоматизований вантажний комплекс, який без людського втручання контролюватиме вантажопотоки.

Однією з причин заторів став ремонт мосту над Хаджибейським лиманом (ICTV)

Дорожники обіцяють повністю завершити ремонт за рік. Робітники також підкреслюють, що затори на цій ділянці траси почали утворюватися тільки цього року – через закриті кордони більшості країн, коли українці зі всієї країни їдуть на відпочинок до Чорного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі люди відпочивають на пляжах, не дотримуючись правил соціального дистанціювання й не використовуючи захисних засобів.