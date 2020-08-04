З'явилося відео 20-кілометрових заторів на в'їзді до курортів Одеси
Одеса в умовах пандемії стала одним із головних морських курортів для українців. Водночас, щоб потрапити до міста, люди змушені стояти в тривалих заторах на трасі з Київ – Одеса.
Причиною стало не тільки збільшення вантажопотоку через закриття кордонів багатьма країнами, а й ремонт на мосту над Хаджибейським лиманом, де функціонують тільки дві смуги. Про це йдеться у сюжеті "Фактів" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зазначається, що найгірша ситуація із проїздом до Одеси виникає з п’ятниці на суботу. Авто шикуються в 20-кілометрові черги, тож часом, щоб проїхати мостом, люди стоять по 40-50 хвилин.
До того ж, разом із легковими автомобілями їдуть і довжелезні каравани з вантажівок, які прямують до вагового-зважувального комплексу, що неподалік. Туристи жаліються на нестерпні затори, але водіям фур ще складніше. За температури понад +28 градусів в’їзд для них до міста закритий, тож вони шикуються в багатокілометрові черги вздовж траси й чекають ночі. Щоб розвантажити потік транспорту, на обох кінцях мосту працюють патрульні.
Як відомо, міст через Хаджибейський лиман – довгобуд, який ремонтують останні 12 років. Цього року триває активна фаза: нині там прокладають три смуги в напрямку Одеси, проводять роботи з підготовки до гідроізоляції, з лівого проїзду налаштовують пристрої буронабивних сваїв та регідії. Крім цього, під мостом встановлять автоматизований вантажний комплекс, який без людського втручання контролюватиме вантажопотоки.
Дорожники обіцяють повністю завершити ремонт за рік. Робітники також підкреслюють, що затори на цій ділянці траси почали утворюватися тільки цього року – через закриті кордони більшості країн, коли українці зі всієї країни їдуть на відпочинок до Чорного моря.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі люди відпочивають на пляжах, не дотримуючись правил соціального дистанціювання й не використовуючи захисних засобів.