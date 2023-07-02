Подхватить болезнь можно даже лежа на песке: в Одессе призывали избегать отдыха на пляжах
Отдых на пляжах Одессы после подрыва Каховской ГЭС остается опасным. Специалисты предостерегают, что подхватить болезнь можно просто лежа на песке, также следует воздержаться от купания и употребления рыбы из моря.
Об этом пишет ТСН.ua. Как отмечается, в прибрежной зоне Черного моря и на нескольких пляжах Одессы обнаружены холеровидные вибрионы. Вызвать холеру они не могут, однако значительно повышают риск острых кишечных расстройств.
Кроме того, на пляже Ланжерон опасные бактерии обнаружили в мидиях.
Хотя мусор уже унес от берегов Одессы, опасность отдыха на местных пляжах сохраняется.
Так, по словам экологов и работников лабораторий, подхватить возбудителя болезни можно просто лежа на песке. Под наибольшей угрозой – дети, для них риск болезни и ее тяжелого течения выше.
Рыба из моря также может быть отравлена и заражена.
Пока единственный показатель, улучшившийся после Каховской катастрофы – это соленость воды, которая приближается к норме. Есть надежда, что море очистится, но на это уйдет очень долгое время, говорят экологи.
В то же время вода из кранов в Одессе отвечает всем нормам. Пробы принимают каждый день после подрыва Каховской ГЭС, отмечают в лаборатории.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В июне в Одессе запретили посещение и купание на всех пляжах. Морская вода оказалась загрязнена после подрыва оккупантами Каховской плотины.
– Несмотря на запрет, на берегу моря в Одессе отдыхают родители с маленькими детьми, разрешая им заходить в воду и играть в песке.
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