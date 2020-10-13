Огромные медузы "захватили" акваторию морского порта Одессы. Фото и видео

Юрий Сергиенко Одесса в деталях 01:24, 14.10.2020

В акватории одесского морского порта образовалось массовое скопление огромных медуз.

Как пишет "Думская", вода буквально кишит корнеротами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Массовое скопление медуз в одесском порту.
"Думская"

"Одесситы, прогуливающиеся на морском вокзале, могут наблюдать редкое явление – акватория порта просто кишит огромными корнеротами", – сказано в сообщении.

Медузы заполонили акваторию порта в Одессе.
"Думская"

Корнероты (Rhizostoma pulmo) – самый крупный вид медуз в Черном и Средиземном морях. Обычно они достигают 40 см в диаметре, но иногда бывает и до 150 см.

Диаметр корнеротов иногда может достигать 150 см.
"Думская"
Медузы корнероты считаются крупнейшими в Черном и Средиземном морях.
"Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, на побережье Азовского моря харьковчанин выловил гигантскую медузу.

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Одесса Одесса в деталях

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