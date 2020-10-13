Величезні медузи "захопили" акваторію морського порту Одеси. Фото та відео

Юрій Сергієнко Одеса в деталях 01:24, 14.10.2020

В акваторії одеського морського порту утворилося масове скупчення величезних медуз.

Як пише "Думська", вода буквально кишить корнеротами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Масове скупчення медуз в одеському порту.
"Думська"

"Одесити, що прогулюються на морському вокзалі, можуть спостерігати рідкісне явище – акваторія порту просто кишить величезними корнеротами", – йдеться в повідомленні.

Медузи заполонили акваторію порту в Одесі.
"Думська"

Корнероти (Rhizostoma pulmo) – найбільший вид медуз в Чорному і Середземному морях. Зазвичай вони сягають 40 см в діаметрі, але іноді буває і до 150 см.

Діаметр корнеротів іноді може сягати 150 см
"Думська"
Медузи корнероти вважаються найбільшими в Чорному і Середземному морях.
"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на узбережжі Азовського моря харків'янин виловив гігантського медузу.

Коментувати
Одеса Одеса в деталях

Дивіться також

Порошенко вилікувався від коронавірусу і виходить на роботу. Відео

Харківщина перейшла в "чорну зону", лікарі рятують тільки хворих із шансами на життя. Ексклюзив

Філатов: визнання Дніпра найбезпечнішим містом у країні – результат системної роботи

Хто стоїть за корупцією в Медичних військах України? Резонансне розслідування

В Житомирі показали біль і горе матерів, які втратили синів у війні з Росією. Фоторепортаж