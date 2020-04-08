Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным. Фото, видео

Одесский биопарк обращается к украинцам с просьбой поддержать зоопарк во время карантина и помочь прокормить животных. Гражданам предлагают взять под патронат одно или несколько животных и перечислять деньги на счет биопарка.

Перечисленные деньги после завершения карантина биопарк обязуется вернуть благодетелям, говорится в видеообращении директора парка Дмитрия Александрова, опубликованном на официальном сайте (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Патронатная программа предлагает всем желающим взять под опеку одно или несколько животных и перечислять средства на их питание. Впоследствии, когда карантин закончится, деньги обещают вернуть, а оказавшим помощь позволят самим кормить питомцев. Кроме того, фотографии друзей биопарка разместят на доске почета.

"Деньги пойдут исключительно на питание, а не на зарплаты сотрудникам или другие статьи расходов. После карантина мы вернем вам все эти средства. На нашем сайте есть список животных и их ежемесячные потребности", – говорится в обращении.

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

По словам директора, биопарк не может просто принять мясо или другой корм у благодетелей, поскольку каждая поставка должна иметь заключение ветеринаров.

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным biopark.com.ua

Администрация учреждения также готовит обращение в Кабмин с просьбой исключить зоопарки с открытыми вольерами из карантинного списка или предоставить помощь подобным учреждениям.

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Одесский контактный зоопарк просит денег на корм животным Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник одесской полиции Олег Бех обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой ограничить продажу алкоголя на территории города. В полиции считают, что такой шаг послужит профилактикой для недопущения распространения коронавируса.

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