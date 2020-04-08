Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам. Фото, відео

Одеський Биопарк звертається до українців з проханням підтримати зоопарк під час карантину і допомогти прогодувати тварин. Громадянам пропонують взяти під патронат один або кілька тварин і перераховувати гроші на рахунок Біопарка.

Перераховані гроші після завершення карантину Биопарк зобов'язується повернути благодійникам, йдеться у відеозверненні директора парку Дмитра Александрова, опублікованому на офіційному сайті (щоб переглянути фото та відео, доскролльте сторінку до кінця).

Патронатна програма пропонує всім бажаючим взяти під опіку одне або кілька тварин і перераховувати кошти на їх харчування. Згодом, коли карантин закінчиться, гроші обіцяють повернути, а хто надав допомогу дозволять самим годувати вихованців. Крім того, фотографії друзів Біопарка розмістять на дошці пошани.

"Гроші підуть виключно на харчування, а не на зарплати співробітникам або інші статті витрат. Після карантину ми повернемо вам всі ці кошти. На нашому сайті є список тварин і їх щомісячні потреби", – йдеться в зверненні.

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

За словами директора, Биопарк не може просто взяти м'ясо або інший корм у благодійників, оскільки кожна поставка повинна мати висновок ветеринарів.

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам biopark.com.ua

Адміністрація установи також готує звернення до Кабміну з проханням виключити зоопарки з відкритими вольєрами з карантинного списку або надати допомогу подібним установам.

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Одеський контактний зоопарк просить грошей на корм тваринам Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник одеської поліції Олег Бех звернувся до мера Одеси Геннадію Трухановому з проханням обмежити продаж алкоголю на території міста. У поліції вважають, що такий крок послужить профілактикою для недопущення поширення коронавируса.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!