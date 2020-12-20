Одесса стала эпицентром коронавируса в Украине

Карина Бондаренко Одесса в деталях 09:08, 20.12.2020 Обновлено: 09:24, 20.12.2020

За прошедшие сутки, 19 декабря, Одесская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе зафиксировали 814 случаев COVID-19.

Следом в рейтинге оказались город Киев, Запорожская, Киевская и Харьковская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Эпицентрами коронавируса в Украине стали:

  • Одесская область +814 случаев

  • город Киев +756

  • Запорожская область +675

  • Киевская область +592

  • Харьковская область +520

  • Днепропетровская область +489

Распространение коронавируса в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина подошла к рубежу в 1 млн случаев коронавируса. По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в стране официально подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 325 – обнаружено за прошедшие сутки

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Одесса Одесса в деталях

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