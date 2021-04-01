На Одесщине нарисовали сотни "свободных" COVID-коек: волонтер показала статистику

В Одесской области как минимум 380 свободных мест в больницах для инфицированных коронавирусом были "нарисованы".

Об этом на своей странице в Facebook заявила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. "На этих местах как раз могла лежать большая часть наших пациентов, которые лечатся на дому сейчас", – возмутилась она.

Волонтер рассказала, что недавно количество коек было пересчитано и цифры уже близки к реальности. Это произошло после разговора Ножевниковой с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко. Тогда он пообещал, что в течение двух дней комиссия проверит данные.

"И проверили. Я говорила вчера [31 марта] с несколькими врачами (ну с которыми я дружу) и все в один голос подтвердили – данные по койкам пересчитаны и даны реальные! А не виртуальные, которые мы регулярно видели в отчетах", – написала женщина.

По ее словам, ранее "виртуальных" коек было около 500. К примеру, КУ "Одесский областной клинический медицинский центр" (или "Больница водников") якобы имела 200 мест с конца 2020 года, а по факту принимала 100 пациентов до середины марта. "И только недавно стала принимать 150", – отметила волонтер.

Также она опубликовала статистику по заявленным (первая цифра) и реальным (вторая) количествам мест в некоторых опорных больницах области "первой волны".

Дунайская областная – 140 против 120;

Областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной Войны – 90 против 0;

Городская больница №8 – 120 против 60;

"Больница Водников" – 200 против 150;

Одесский областной центр социально значимых болезней (на Ядова/Михновского) – 260 против 120;

Дорожная клиническая больница Одесской железной дороги – 100 против 80.

"А еще очень интересные данные мне дали по закупкам кислорода на выделенные центральным бюджетом средства (станций, концентраторов и т.д.), прям очень интересные. И очень интересные по обеспеченности кислородными точками. У нас тут обнаружились заведения, где прям сто процентов коек обеспечены", – добавила Ножевникова.

Facebook / Екатерина Ножевникова

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Добавим, в Одесской области за 31 марта выявили 1305 новых случаев COVID-19, 54 человека умерли.

covid19.rnbo.gov.ua

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