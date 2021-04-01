На Одещині намалювали сотні "вільних" COVID-ліжок: волонтерка показала статистику

В Одеській області щонайменше 380 вільних місць у лікарнях для інфікованих коронавірусом було "намальовано".

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила глава благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. "На цих місцях якраз могла лежати велика частина наших пацієнтів, які лікуються вдома зараз", – обурилася вона.

Волонтерка розповіла, що нещодавно кількість ліжок було перераховано, і цифри вже близькі до реальності. Це сталося після розмови Ножевнікової з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Тоді він пообіцяв, що протягом двох днів комісія перевірить дані.

"І перевірили. Я говорила вчора [31 березня] з кількома лікарями (ну з якими я дружу), і всі в один голос підтвердили – дані щодо ліжок перераховані й дані реальні! А не віртуальні, які ми регулярно бачили в звітах", – написала жінка.

За її словами, раніше "віртуальних" ліжок було близько 500. Наприклад, КУ "Одеський обласний клінічний медичний центр" (або "Лікарня водників") нібито мала 200 місць із кінця 2020 року, а за фактом приймала 100 пацієнтів до середини березня. "І тільки недавно стала приймати 150", – зазначила волонтерка.

Також вона опублікувала статистику за заявленими (перша цифра) і реальними (друга) кількостями місць у деяких опорних лікарнях області "першої хвилі".

Дунайська обласна – 140 проти 120;

Обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни – 90 проти 0;

Міська лікарня №8 – 120 проти 60;

"Лікарня Водників" – 200 проти 150;

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (на Ядова/Міхновського) – 260 проти 120;

Дорожня клінічна лікарня Одеської залізниці – 100 проти 80.

"А ще дуже цікаві дані мені дали про закупки кисню на виділені центральним бюджетом кошти (станцій, концентраторів і т.д.), аж дуже цікаві. І дуже цікаві щодо забезпеченості кисневими точками. У нас тут виявилися заклади, де просто сто відсотків ліжок забезпечені", – додала Ножевнікова.

Facebook / Катерина Ножевнікова

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Додамо, в Одеській області за 31 березня виявили 1305 нових випадків COVID-19, 54 особи померли.

covid19.rnbo.gov.ua

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