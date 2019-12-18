Коли в Одесі відкриють головну новорічну ялинку: названі дата та час

Влада Одеси визначила час, дату і місце відкриття головної міської ялинки.
Захід відбудеться 19 грудня 2019 року о 16:00 на Думській площі і буде приурочений до Дня Святого Миколая, повідомляє OBOZREVATEL.
Головна новорічна ялинка Одеси
omr.gov.ua
У програмі заходу анонсовані виступи дитячих творчих колективів, розважальна шоу-програма та частування солодощами.
Також в цей день відкриються головні ялинки і пройдуть концертно-розважальні програми для дітей у всіх районах Одеси:
в Приморському районі – о 16:00 біля районної адміністрації, о 17:00 - на вул. Дерибасівській;
в Малиновському районі – о 14:00 в парку ім. М. Горького;
в Суворовському районі – о 16:00 біля будівлі районної адміністрації;
в Київському районі – о 16:00 біля будівлі районної адміністрації.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, центр Одеси назавжди закриють для автомобілів по вихідних і святах.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!