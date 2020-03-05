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5 марта • обновлено в 20:48
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Картины художника Давыденко представят на вернисаже в Одессе. Фото

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В пятницу в Одессе состоится вернисаж картин художника Романа Давыденко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessamedia, картины будут представлены в ресторане "Облака".

Роман Давыденко - профессор финансового и банковского права, доктор философии в отрасли права, адвокат, портовик, советник и помощник директора Одесский морской порт.

В Одессе состоится вернисаж картин художника Романа Давыденко

В Одессе состоится вернисаж картин художника Романа Давыденко

Цензор.Net

"Несмотря на всю серьезность и ответственность работы, художник всегда находит время для любимого дела - искусства. В его работах пульсирует энергия любви и чистого воздуха, весны и возрождения", - пишет издание.

Ресторан "Облака" 6 марта. Открытие - в лобби 1-го этажа в 18.00.

Вернисаж состоится в ресторане "Облака" 6 марта

Вернисаж состоится в ресторане "Облака" 6 марта

Цензор.Net

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Роман Давиденко
Место
Украина Одесса
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