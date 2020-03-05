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5 березня • оновлено в 21:20
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Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі. Фото

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У п'ятницю в Одесі відбудеться вернісаж картин художника Романа Давиденка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Odessamedia, картини будуть представлені в ресторані "Хмари".

Роман Давиденко – професор фінансового та банківського права, доктор філософії в галузі права, адвокат, портовик, радник і помічник директора Одеського морського порту.

В Одесі відбудеться вернісаж картин художника Романа Давиденка

В Одесі відбудеться вернісаж картин художника Романа Давиденка

Цензор.net

"Незважаючи на всю серйозність і відповідальність роботи, художник завжди знаходить час для улюбленої справи – мистецтва. В його роботах пульсує енергія любові і чистого повітря, весни і відродження", – пише видання.

Ресторан "Хмари" 6 березня. Відкриття у лобі 1-го поверху о 18.00.

Вернісаж відбудеться в ресторані "Хмари" від 6 березня

Вернісаж відбудеться в ресторані "Хмари" від 6 березня

Цензор.net

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Роман Давиденко
Місце
Україна Одеса
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