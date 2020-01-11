Уважаемый мной Президент Владимир Зеленский! Я искренне Вас поддерживаю и голосовал на выборах в двух турах! Но то, что происходит 3 месяц в Одесской области уже просто не налазит ни на одну голову!

Вы назначили нам губернатором парня из Киева, по фамилии Куцый. Который с собой еще привез 2х парней из Харькова и Львова, которых назначил замами- Овечкина и Ванаша. Третий зам - Свичинский перешел Куцему от Порошенко, если Вы не знаете он депутат от БПП, который при Петре работал на той же должности и вместе с сегодняшним главой облсовета от того же БПП мочил Вас на выборах.

Уважаемый Президент, докладываю Вам:

За 3 месяца губернатор Куцый не сделал ровным счетом ничего! Его просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ в повестке дня Одесской области! То чего не отнять у господина Куцего - он хороший семьянин, поэтому большинство своего времени он проводит в Киеве с семьей, а в те короткие моменты, когда он появляется в области, он находится в Одессе. В область выезжал несколько раз от силы. Ему это просто не интересно! Может назначьте его губернатором Киевской области и тогда он чаще сможет быть на рабочем месте и Вы будете лучше видеть его полную рабочую импотенцию!

Этот человек не поменял кадровую политику в ОГА, от слова совсем... Всем так и продолжают управлять БППшный глава облсовета Сергей Паращенко и сепаратист Антон Киссе. Мало того что он оставил БППшного зама, он назначил главой патронатной службы господина Мусиенко - БППшного экс главу Болградской РГА, которого Вы кстати уволили с должности.

Он назначает главами РГА бывших регионалов и оппоблоковцев, которых ему небезвозмездно навязывают местные нашекраевские элиты.

За все это время нахождения в Одесской области он так и не удосужился презентовать стратегию развития области. В этом его тоже сложно упрекнуть... они ведь киевляне,львовяне, харьковчане... они в нашей любимой области ни черта не сображают, а выезжать в районы , как-то тоже не с руки.

Происходит полный саботаж по созданию ОТГ, более того всем процессом заправляет ставленник сепаратиста Киссе- штабс капитан Овечкин, он же зам Куцего.

Но есть сферы в которых наши гастролеры-любители преуспели :

Господин губернатор очень быстро разобрался на чем заработать деньги. Он прекрасно закрывает глаза на то, что уже вторую неделю у нас в области не работают весовые и 60 тонные машины ездят сотнями без копейки штрафов. Штрафы конечно же есть, но идут они не в бюджет, а в абонплату, которую он собирает.

Через своего заместителя Овечкина, губернатор Куцый получает откаты по закупке медицинского оборудования, того самого, которое закупал еще Порошенковский губернатор вместе со своим заместителем Свичинским, который и стал хорошим связным и хранителем институционно- корупционной памяти.

Дороги, отдельная тема, которой также занимается штабс капитан-первый зам Овечкин. Уже сейчас обладминистрация собирает дорожников и подрядчиков, что бы выторговать милионные откаты от более чем миллиарда бюджетных средств предусмотренных на местные дороги.

Через департамент капитального строительства, господин Куцый получил уже более 32 млн грн. откатов.

Если Вы мой Президент не знаете, то зарплата Главы Одесской ОГА не такая мизерная, как у Вас...

25 тыс американских долларов каждый месяц, в конверте от народного депутата Антона Киссе получает неуважаемый мною губернатор. Первый заместитель Овечкин получает 10 тыс. у.е.

Ванаш и Свичинский обходятся куда дешевле - 5 тыс. у.е и 3 тыс. у.е.

А сегодня они просто посмеялись над всей Одесской областью еще и ценой наших детей. Эти две мрази в траур смеются и проводят совещание детской рады при Одесской обладминистрации. Мой президент Володимир Зеленський Вы не ослышались... они собрали по развитию советоваться с детками, 3- 5 классов.... не с интеллигенцией, не с украинскими защитниками и патриотами, не с экологами, который 3 месяц не могут попасть на прием, не с активистами, на которых проходят нападения...список можно продолжать бесконечно.

Они Владимир Александрович, просто мрази, которые от Вашего имени ссут нам в глаза и обирают нас как липок!

Уберите этих мразей с должностей, или они Вас просто уничтожат.

Уважаемые одесситы, Вам все ок??? За таких тварей мы очищали в мае 2014 область???

Группа депутатов за Одещину и Офис Президента Украины, Ваш рейтинг тает с каждым днем нахождения у нас вашего куцего губернатора... ДумайТЕ!!!!

P/S/ И да... если у Вас появится вопрос правда ли , что на этом фото губернатор Куцый ржет вместе со своим заместителем Свичинским в траурные дни.... ДА! Они бездушные и тупые мрази!

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