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21 января • обновлено в 11:35
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Выпустили 9 пуль: в Одессе копы спасли девушку от озверевшего пса

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В Одессе на улице Канатной в парке у здания облгосадминистрации ротвейлер сильно искусал собственную хозяйку. Девушка выгуливала двух собак и одна из них на нее напала.

Об этом сообщили в telegram-канале xydessa. Ротвейлер повалил девушку на землю, кусал и не давал встать. По словам свидетелей, пострадавшая сильно кричала и была вся в крови.

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Собаку пришлось ликвидировать копам. Они выпустили в пса 9 пуль. По информации 7 канала, девушку госпитализировали с многочисленными повреждениями.

В Одессе копы спасли девушку от озверевшего пса

В Одессе копы спасли девушку от озверевшего пса

newsone.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в квартире на проспекте Шевченко двое детей отравились угарным газом. 9-летняя девочка и 6-летний мальчик доставлены в реанимацию.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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