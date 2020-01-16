Врачи были бессильны: на Одесщине Mercedes попал в жуткое ДТП. Фото

Полиция Одесщины устанавливает обстоятельства ДТП в Балтском районе, в результате которого погиб водитель Mercedes.

Авария произошла между селами Оленивка и Мироны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, 55-летний мужчина, который был за рулем автомобиля Mercedes, не справился с управлением и вылетел с дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

На Одесщине Mercedes попал в жуткое ДТП od.npu.gov.ua

На Одесщине Mercedes попал в жуткое ДТП od.npu.gov.ua

На Одесщине Mercedes попал в жуткое ДТП od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, смертельное ДТП произошло вечером 19 декабря на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка в условиях сильного тумана. Грузовик Ford насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль.

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