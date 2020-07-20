В Затоке мужчина расстрелял семью предпринимателей из-за денег: подробности ЧП

В поселке Затока Одесской области пьяный мужчина из ружья расстрелял местных супругов-предпринимателей. Погибшим было 50 и 44 года.

Двойное убийство произошло около четырех утра на базе отдыха "Золотая рыбка". Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали подозреваемого в ходе операции "Сирена" спустя час после происшествия. Известно, что трагедия произошла во время ссоры из-за денежного долга.

По информации издания "Думская", в районе станции Лиманская погибли супруги по имени Игорь и Наталья. Мужчина получил одно огнестрельное ранение, женщина – три. Задержанный приходится кумом убитым.

Как писал OBOZREVATEL ранее, под одним из ресторанов в Черновцах на глазах у прохожих один мужчина застрелил другого из пистолета, после чего бросился бежать.