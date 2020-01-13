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13 января • обновлено в 16:12
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В центре Одессы авто разнесло ресторан: момент аварии попал на видео

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В центре Одессы автомобиль влетел в ресторан. ДТП случилось на перекрестке улиц Троицкая и Александровский проспект.

Видеозаписи с регистраторов других водителей опубликовал Telegram канал XYDESSA (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Как видно на видео, на перекрестке кто-то на большой скорости догнал сзади автомобиль BMW, который вылетел на тротуар и влетел в витрину кафе.

По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Одессе водитель элитной иномарки устроил массовой ДТП. Его Tesla на большой скорости протаранила на проезжей части 5 автомобилей.

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