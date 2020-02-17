В одесском клубе влюбленный рецидивист из Киева избил конкурента

В одном из ночных клубов Одессы произошла драка с участием жителя Киева и одессита.

Причиной конфликта стало то, что обоим мужчинам понравилась одна и та же девушка. Не придя к согласию по поводу незнакомки, 21-летний молодой человек разбил конкуренту голову камнем, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

Влюбленный рецидивист из Киева избил одессита aif.ru

38-летнего пострадавшего немедленно госпитализировали в медицинское учреждение, где его прооперировали.

Правонарушитель с места преступления скрылся, но полицейские оперативно установили его личность и разыскали парня. Выяснилось, что молодой человек скрывался от столичных правоохранителей за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых грабеж и разбой.

Действия задержанного следователи квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суда фигурант ждать под стражей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, шестеро одесситов похитили в Киеве человека и увезли его в багажнике автомобиля.

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