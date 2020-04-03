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3 апреля • обновлено в 14:55
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/ Происшествия

В Одессе задержали вора в законе из России

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В Одессе задержали известного "вора в законе" Автандила Кобешавидзе, известного под прозвищем Авто Копала. Он приехал в Украину из России, где за статус в криминальной иерархии предусмотрена уголовная ответственность.

65-летний мужчина находился в федеральном розыске и за "занятие высшего положения в преступной иерархии" ему грозило 15 лет тюрьмы, сообщается на Facebook-странице Департамента стратегических расследований Нацполиции (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине Копала находился около недели, а украинский паспорт, по его словам, купил за 500 долларов.

Киевский районный суд Одессы отправил задержанного в СИЗО, где он будет ждать решения вопроса о его выдаче России.

В Одессе задержали российского вора в законе Авто Копала

В Одессе задержали российского вора в законе Авто Копала

Facebook / ДСР Нацполиции

Автандил Кобешавидзе родился в грузинском городе Кутаиси. В 17 лет был "коронован" в Москве. Имеет 7 судимостей с "общим сроком" более 15 лет, часть из которых провел "на строгом режиме". Его привлекали за кражи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, сопротивление российским властям и бродяжничество.

В Одессе задержали российского вора в законе Авто Копала (слева)

В Одессе задержали российского вора в законе Авто Копала (слева)

primecrime.ru

В Одессе задержали российского вора в законе Авто Копала

В Одессе задержали российского вора в законе Авто Копала

primecrime.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержали четверых граждан Молдовы, которые незаконно пересекли украинскую границу и направлялись "навестить родственников". Пограничникам иностранцы признались, что еще надеялись найти в Украине работу, поэтому захватили с собой баян.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Отправить по месту коронации,в Россию,тюрму народов.
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Одесса Происшествия

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