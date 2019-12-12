В Одессе вспыхнул пожар в детсаду: видео и подробности

В Одессе потушили пожар в детском саду, расположенном в одном из "спальных" районов города.

Возгорание произошло днем 12 декабря на территории частного детского сада “Мандарин” на улице Толбухина. Эту информацию редакции Odessa.online подтвердили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Одессе тушили пожар в детском саду Одесса как она есть/Telegram

В Одессе тушили пожар в детском саду Одесса как она есть/Telegram

В Одессе тушили пожар в детском саду Одесса как она есть/Telegram

В Одессе тушили пожар в детском саду Одесса как она есть/Telegram

Получив сообщение о пожаре в детском дошкольном учреждении, на место происшествия в считанные минуты прибыли два пожарных расчета. Оказалось, что в подсобном помещении садика загорелся мусор на площади 2 кв.м. Пожар быстро ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются.

Вместе с тем, заголовками о пожаре в детсаду 12 декабря пестрят соцсети и мессенджеры.

Так, о взорванном генераторе и едва не взорвавшемся расположенном рядом газовом пункте распределения сообщил Telegram канал “Подслушано Одесса”.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 декабря спасатели из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. Всего в результате пожара в колледже на Троицкой погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.

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