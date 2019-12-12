Главная Новости
12 декабря • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе вспыхнул пожар в детсаду: видео и подробности

440
Читать материал на украинском

В Одессе потушили пожар в детском саду, расположенном в одном из "спальных" районов города.

Возгорание произошло днем 12 декабря на территории частного детского сада “Мандарин” на улице Толбухина. Эту информацию редакции Odessa.online подтвердили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Новости
Огненная напасть: под Одессой случился новый смертельный пожар
В Одессе тушили пожар в детском саду

В Одессе тушили пожар в детском саду

Одесса как она есть/Telegram

В Одессе тушили пожар в детском саду

В Одессе тушили пожар в детском саду

Одесса как она есть/Telegram

В Одессе тушили пожар в детском саду

В Одессе тушили пожар в детском саду

Одесса как она есть/Telegram

В Одессе тушили пожар в детском саду

В Одессе тушили пожар в детском саду

Одесса как она есть/Telegram

Получив сообщение о пожаре в детском дошкольном учреждении, на место происшествия в считанные минуты прибыли два пожарных расчета. Оказалось, что в подсобном помещении садика загорелся мусор на площади 2 кв.м. Пожар быстро ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются.

Вместе с тем, заголовками о пожаре в детсаду 12 декабря пестрят соцсети и мессенджеры.

Так, о взорванном генераторе и едва не взорвавшемся расположенном рядом газовом пункте распределения сообщил Telegram канал “Подслушано Одесса”.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 декабря спасатели из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. Всего в результате пожара в колледже на Троицкой погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар детский сад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги