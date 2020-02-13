В Одессе ссора в магазине переросла в кровавую поножовщину. Фото 18+

В Одессе ссора двух мужчин в магазине переросла в поножовщину на глазах кассира.
Прибывшие правоохранители обнаружили на полу в магазине 45-летнего пострадавшего. Он получил ножевые ранения в область ягодиц. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину
mir24.tv
Причина конфликта неизвестна.
33-летнего нападавшего задержали на месте. Там же нашли и орудие преступления – нож.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").
В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину
7 канал
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в такси Одессы произошло кровавое ЧП.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!