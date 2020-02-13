В Одессе ссора в магазине переросла в кровавую поножовщину. Фото 18+

В Одессе ссора двух мужчин в магазине переросла в поножовщину на глазах кассира.

Прибывшие правоохранители обнаружили на полу в магазине 45-летнего пострадавшего. Он получил ножевые ранения в область ягодиц. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину mir24.tv

Причина конфликта неизвестна.

33-летнего нападавшего задержали на месте. Там же нашли и орудие преступления – нож.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").

В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину 7 канал

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