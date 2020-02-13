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13 февраля • обновлено в 14:45
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В Одессе ссора в магазине переросла в кровавую поножовщину. Фото 18+

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В Одессе ссора двух мужчин в магазине переросла в поножовщину на глазах кассира.

Прибывшие правоохранители обнаружили на полу в магазине 45-летнего пострадавшего. Он получил ножевые ранения в область ягодиц. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину

В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину

mir24.tv

Причина конфликта неизвестна.

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33-летнего нападавшего задержали на месте. Там же нашли и орудие преступления – нож.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").

В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину

В Одессе ссора в магазине переросла в поножовщину

7 канал

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в такси Одессы произошло кровавое ЧП.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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