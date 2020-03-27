В Одессе трое мужчин похитили на улице подростка. Парня силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Происшествие случилось днем 25 марта в Малиновском районе Одессы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Трое мужчин 23-х, 35-ти и 42-лет совершили похищение парня на глазах у прохожих, которые тут же сообщили в полицию. Благодаря этому, подходящий под описание автомобиль правоохранителям удалось оперативно перехватить. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Все они ранее судимы.

В свою очередь, Odessa.online со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщила, что потерпевшему 16 лет. Он является учеником 10-го класса одной из одесских школ.

Открыто уголовное производство по 2 ст. 146 УК Украины (похищение несовершеннолетнего). Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе средь бела дня похитили ребенка Пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Одессе средь бела дня похитили ребенка Пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Одессе средь бела дня похитили ребенка Пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Одессе средь бела дня похитили ребенка Пресс-служба прокуратуры Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе при получении взятки в 25 тысяч долларов задержаны прокурор одной из местных прокуратур и посредник. Работник надзорного ведомства вымогал и получил взятку за смену квалификации преступления.

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