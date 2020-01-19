Угодил в ДТП пьяным: в Одессе полицейский сбил двух пешеходов

В Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции, также показав фото с места ДТП.

Авария произошла в межквартальных проездах возле супермаркета на Люстдорфской дороге.

Полицейский сбил двух пешеходов в Одессе od.npu.gov.ua

Предварительно, водитель автомобиля "Опель" – 27-летний работник полиции – был нетрезвым.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.

Полицейский сбил двух пешеходов в Одессе od.npu.gov.ua

Полицейский сбил двух пешеходов в Одессе od.npu.gov.ua

Полицейский сбил двух пешеходов в Одессе od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине накрыли банду юных гоп-стоперов.

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