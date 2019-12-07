В Одессе произошло страшное ДТП: есть жертвы и пострадавшие. Фото

В Одессе на перекрестке улицы Грушевского и Ленинградского шоссе 45-летний водитель Mitsybishi L 200 на полной скорости "догнал" грузовик DAF, который остановился на красный сигнал светофора.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате столкновения водитель пикапа погиб на месте, трое пассажиров доставлены в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
В Одессе произошло страшное ДТП: есть жертвы и пострадавшие
Патрульная полиция Одесской области
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе легковой автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла. Авария случилась вечером на неосвещенной дороге.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram