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7 декабря • обновлено в 12:41
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В Одессе произошло страшное ДТП: есть жертвы и пострадавшие. Фото

1.9т
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В Одессе на перекрестке улицы Грушевского и Ленинградского шоссе 45-летний водитель Mitsybishi L 200 на полной скорости "догнал" грузовик DAF, который остановился на красный сигнал светофора.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В результате столкновения водитель пикапа погиб на месте, трое пассажиров доставлены в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

В Одессе произошло страшное ДТП: есть жертвы и пострадавшие

В Одессе произошло страшное ДТП: есть жертвы и пострадавшие

Патрульная полиция Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе легковой автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла. Авария случилась вечером на неосвещенной дороге.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
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