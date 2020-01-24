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24 января • обновлено в 17:12
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В Одессе накрыли банду клофелинщиков с оружием и гранатами. Фото и видео

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В Одессе задержали этническую преступную группировку, которая состояла из выходцев с Кавказа и промышляла грабежами и разбойными нападениями с использованием клофелина.

Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области, руководитель банды контролировал деятельность еще нескольких групп карманников, которые "работали" на территории региона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Сейчас в квартирах всех фигурантов дела проводятся обыски. Одной из жертв злоумышленников стала одесситка, которая рассказала правоохранителям, что двое мужчин, похожих на выходцев с Кавказа, завладели ее имуществом и вещами знакомого, а после в бессознательном состоянии высадили из автомобиля. До этого они познакомились в клубе, после этого пара ничего не помнила.

Оперативники нашли преступников, изучив видео с камер наблюдения. В машине одного из злоумышленников полицейские нашли несколько гранат и оружие. В квартирах других фигурантов обнаружили краденое и клофелин. Правоохранители проверяют причастность кавказской группировки к подобным преступлениям, которых на территории области за последнее время было совершено около десятка.

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

od.npu.gov.ua

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

od.npu.gov.ua

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

od.npu.gov.ua

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

od.npu.gov.ua

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

В Одессе накрыли банду клофелинщиков

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полиция задержала троих вооруженных выходцев с Кавказа, которые обокрали квартиру горожанки на миллион гривен.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Как...? Столько лет они "работали" и решили таки их защимить? Крыша "протекла"?
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