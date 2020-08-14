В Одессе на полном ходу перевернулась скорая помощь. Фото и видео с места ЧП

В Одессе перевернулся автомобиль скорой после столкновения с внедорожником. Думская
В Одессе 14 августа автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с внедорожником.
Об этом сообщила Думская. В результате ДТП пострадал мужчина-санитар.
Как сообщили в патрульной полиции, карета скорой помощи, которая ехала в областную клиническую больницу по улице Черноморского Казачества со включенными маячками синего цвета и звуковым сигналом, столкнулась с внедорожником "Фольксваген".
Авария произошла возле Пересыпского моста.
По информации Telegram-канала Одесса INFO, в автомобиле скорой ехали нацгвардейцы.
Пострадавшего госпитализировали.
Автомобиль скорой перевернулся после столкновения с внедорожником (Думская)
В ДТП пострадал один человек (Думская)
В скорой находились служащие Нацгвардии (Telegram-канал Одесса INFO)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харькове утром 11 августа произошла серьезная авария с участием автомобиля Lanos и машины скорой помощи. Водитель легковушки получил открытый перелом левой ноги, закрытый перелом правой ноги и многочисленные ушибы
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