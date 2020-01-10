В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям: фото и видео с места ЧП

В Одессе 10 января на улице Скворцова мужчина из окна многоэтажки открыл стрельбу по прохожим, в том числе, и по играющим во дворе детям.
Об этом сообщили в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как передает Odessa.online, стрелка задержали и доставили в отделение. О характере травм, которые получили прохожие, пока не сообщается.
В паблике ОСМД дома, где произошла стрельба, жители делятся впечатлениями о дебошире.
"Напился", "Ну это уже вообще", – пишут люди.
В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям
xydessa/telegram
Полиция по факту стрельбы проводит следственные действия.
В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям
xydessa/telegram
В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям
xydessa/telegram
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция Одессы опубликовала видео с неадекватом, который на автомобиле сбил шлагбаум в аэропорту и сообщил о заложенной бомбе в пассажирском терминале.
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