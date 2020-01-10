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10 января • обновлено в 16:59
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В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям: фото и видео с места ЧП

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В Одессе 10 января на улице Скворцова мужчина из окна многоэтажки открыл стрельбу по прохожим, в том числе, и по играющим во дворе детям.

Об этом сообщили в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Как передает Odessa.online, стрелка задержали и доставили в отделение. О характере травм, которые получили прохожие, пока не сообщается.

В паблике ОСМД дома, где произошла стрельба, жители делятся впечатлениями о дебошире.

"Напился", "Ну это уже вообще", – пишут люди.

В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям

В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям

xydessa/telegram

Полиция по факту стрельбы проводит следственные действия.

В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям

В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям

xydessa/telegram

В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям

В Одессе мужчина устроил стрельбу по детям

xydessa/telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция Одессы опубликовала видео с неадекватом, который на автомобиле сбил шлагбаум в аэропорту и сообщил о заложенной бомбе в пассажирском терминале.

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Автор
Михаил Бардин
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