В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. Видео

В Одессе в маршрутке №168 мужчина ударил беременную женщину.

Как сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO" инцидент произошел в субботу, 18 июля.

Пассажиры сделали замечание мужчине, чтобы тот уступил место беременной. Однако в результате он набросился на женщину и несколько раз ударил ее.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Однако вскоре после инцидента его нашли и наказали.