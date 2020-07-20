В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. Видео
В Одессе в маршрутке №168 мужчина ударил беременную женщину.
Как сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO" инцидент произошел в субботу, 18 июля.
Пассажиры сделали замечание мужчине, чтобы тот уступил место беременной. Однако в результате он набросился на женщину и несколько раз ударил ее.
Как писал OBOZREVATEL, накануне в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Однако вскоре после инцидента его нашли и наказали.
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