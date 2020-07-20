МоваЯзык

Топ-темы:

В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. Видео

Кирилл Лютый
Происшествия
3,2 т.
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. Видео

В Одессе в маршрутке №168 мужчина ударил беременную женщину.

Как сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO" инцидент произошел в субботу, 18 июля.

Пассажиры сделали замечание мужчине, чтобы тот уступил место беременной. Однако в результате он набросился на женщину и несколько раз ударил ее.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Однако вскоре после инцидента его нашли и наказали.

УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
  2. Одесса
  3. Происшествия