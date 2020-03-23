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23 марта • обновлено в 12:22
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В Одессе "коронавирусный террорист" пытается заразить горожан: сеть возмутило видео

1.3т
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В Одессе неадекватный мужчина в последние дни пытается заразить горожан какой-то болезнью.

Он плюет на свои пальцы, после чего растирает слюни по перилам магазинов и по ручкам автомобилей. Соответствующим видео делятся одесситы в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе "коронавирусный террорист" пытается заразить горожан

В Одессе "коронавирусный террорист" пытается заразить горожан

В частности, мужчина был замечен в Киевском районе Одессы: на улице Ильфа и Петрова а также возле парковки одного из торговых центров.

В комментариях к видео одесситы возмутились инцидентом:

"Таких уродов надо бить, берегите себя!", "А ми думаєм що нам нічого не загрожує", "Надо было не снимать, а в голову дать и полицию вызвать", "Убить его мало!", "Кошмар! Это видео в полицию надо отнести!", "Почему никто его не остановил?", "Боже мой, нас ждет беда", – пишут жители Одессы.

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Как ранее сообщает OBOZREVATEL, на минувшей неделе в Одессе полиция поймала другого коронавирусного "террориста"

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Тема
Коронавирус
Теги
ЧП в Одессе новости Одессы
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