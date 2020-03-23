В Одессе "коронавирусный террорист" пытается заразить горожан: сеть возмутило видео

В Одессе неадекватный мужчина в последние дни пытается заразить горожан какой-то болезнью.

Он плюет на свои пальцы, после чего растирает слюни по перилам магазинов и по ручкам автомобилей. Соответствующим видео делятся одесситы в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе "коронавирусный террорист" пытается заразить горожан

В частности, мужчина был замечен в Киевском районе Одессы: на улице Ильфа и Петрова а также возле парковки одного из торговых центров.

В комментариях к видео одесситы возмутились инцидентом:

"Таких уродов надо бить, берегите себя!", "А ми думаєм що нам нічого не загрожує", "Надо было не снимать, а в голову дать и полицию вызвать", "Убить его мало!", "Кошмар! Это видео в полицию надо отнести!", "Почему никто его не остановил?", "Боже мой, нас ждет беда", – пишут жители Одессы.

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Одесситы возмущены действиями "коронавирусного террориста"

Как ранее сообщает OBOZREVATEL, на минувшей неделе в Одессе полиция поймала другого коронавирусного "террориста"

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