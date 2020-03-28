Главная Новости
28 марта • обновлено в 22:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе из-за Сталина развязалась массовая драка. Фото и видео

4.2т
Читать материал на украинском

В Одессе из-за наклейки с советским диктатором Иосифом Сталиным на авто развязалась массовая драка со стрельбой.

По словам местного жителя Демьяна Ганулы, инцидент произошел 28 марта в Суворовском районе на улице Марсельской. Он вместе с другом заметил авто директора одного из магазинов по ремонту техники. На стекле машины был портрет советского вождя (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Одессе из-за Сталина произошла драка со стрельбой

В Одессе из-за Сталина произошла драка со стрельбой

Коллаж

"Так как мы с ним знакомы по ситуации с запрещенной символикой раньше, я попросил снять портрет с авто добровольно. Он отказался, согласился подождать полицию", – написал Ганул в Facebook.

Он рассказал, что когда прибыли патрульные, на место также "подтянулась" другая группа людей – из сепаратистской групировки "ОНР".

"Мы хотели объяснить им кто такой Сталин, но это было безрезультатно, под влиянием алкоголя и пропаганды их мозг превратился в в*ту. После долгой беседы в ход пошли цитатки вроде – "б*ндеровские бесы вон из Адессы", "у нас гражданская вайна" и т.д. Конечно после "Адесса русский горад" наши уши отказались это слышать и началась массовая драка", – описал ситуацию Ганул.

"Б*ндеровские бесы!" В Одессе из-за Сталина развязалась массовая драка

Facebook-страница Демьяна Ганула

Он добавил, что был вынужден выстрелить в воздух, так как "сидеть за ликвидацию этих подонков желания нет".

В результате наклейку со Сталиным снял владелец авто, фото которого опубликовали в сети.

"Б*ндеровские бесы!" В Одессе из-за Сталина развязалась массовая драка

Facebook-страница Демьяна Ганула

"Б*ндеровские бесы!" В Одессе из-за Сталина развязалась массовая драка

Facebook-страница Демьяна Ганула

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе трое мужчин похитили подростка прямо на улице. Парня силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Происшествие случилось днем 25 марта в Малиновском районе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина Одесса
Теги
фотографии видео стрельба СССР Драка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
6
Смешно
14
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
по меньшей мере на фото холодное оружие,по признанию автора ,он стрелял,это огнестрел.КУДА СМОТРЕЛА ПОЛЮЦИЯ?!!!!!!!!!!!! 262 СТАТЬЯ УК В ЧИСТОМ ВИДЕ! ВОТ ВАМ И УКРОЗАКОН.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Одесса Происшествия

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги