В Одессе из-за наклейки с советским диктатором Иосифом Сталиным на авто развязалась массовая драка со стрельбой.

По словам местного жителя Демьяна Ганулы, инцидент произошел 28 марта в Суворовском районе на улице Марсельской. Он вместе с другом заметил авто директора одного из магазинов по ремонту техники. На стекле машины был портрет советского вождя (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Одессе из-за Сталина произошла драка со стрельбой Коллаж

"Так как мы с ним знакомы по ситуации с запрещенной символикой раньше, я попросил снять портрет с авто добровольно. Он отказался, согласился подождать полицию", – написал Ганул в Facebook.

Он рассказал, что когда прибыли патрульные, на место также "подтянулась" другая группа людей – из сепаратистской групировки "ОНР".

"Мы хотели объяснить им кто такой Сталин, но это было безрезультатно, под влиянием алкоголя и пропаганды их мозг превратился в в*ту. После долгой беседы в ход пошли цитатки вроде – "б*ндеровские бесы вон из Адессы", "у нас гражданская вайна" и т.д. Конечно после "Адесса русский горад" наши уши отказались это слышать и началась массовая драка", – описал ситуацию Ганул.

Facebook-страница Демьяна Ганула

Он добавил, что был вынужден выстрелить в воздух, так как "сидеть за ликвидацию этих подонков желания нет".

В результате наклейку со Сталиным снял владелец авто, фото которого опубликовали в сети.

Facebook-страница Демьяна Ганула

Facebook-страница Демьяна Ганула

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе трое мужчин похитили подростка прямо на улице. Парня силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Происшествие случилось днем 25 марта в Малиновском районе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!